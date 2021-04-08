В агрогородке Опса Браславского района 7 апреля 2021 года на аукционе продан объект, в состав которого входят склад для сена общей площадью 162 м кв. и хозсарай площадью 81 м кв.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, здания склада расположены на живописном берегу озера Опса рядом с дворцом Плятеров.

Склад пытались продать с июня 2015 года. Нынешний аукцион стал уже 10-м по счету, на котором со снижением цены на 80% за Br4675 объект был продан физическому лицу из Литвы.

С планами по дальнейшему использованию покупатель еще не определился, но на один из двух выделенных земельных участков имеются ограничения по использованию в связи с нахождением его в границах особо охраняемых природных территорий – Национального парка «Браславские озера»