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ЭКОНОМИКА РБ
ИНВЕСТОР ИЗ ЛИТВЫ ПРИОБРЕЛ ЗА BR4,7 ТЫС. ОБЪЕКТ НА БРАСЛАВСКИХ ОЗЕРАХ
15:21 08.04.2021
В агрогородке Опса Браславского района 7 апреля 2021 года на аукционе продан объект, в состав которого входят склад для сена общей площадью 162 м кв. и хозсарай площадью 81 м кв.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, здания склада расположены на живописном берегу озера Опса рядом с дворцом Плятеров.
Склад пытались продать с июня 2015 года. Нынешний аукцион стал уже 10-м по счету, на котором со снижением цены на 80% за Br4675 объект был продан физическому лицу из Литвы.
С планами по дальнейшему использованию покупатель еще не определился, но на один из двух выделенных земельных участков имеются ограничения по использованию в связи с нахождением его в границах особо охраняемых природных территорий – Национального парка «Браславские озера»
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