Белорусский стартап Covid-Ray совместно с облачным провайдером IBA Cloud запустил сервис, который способен обнаружить даже бессимптомную пневмонию на основе цифрового снимка.

Точность предварительного диагноза составляет около 91%.

Сервис выявляет воспаление легких на основе рентгенограммы. Искусственный интеллект на основе 250 тысяч снимков определяет статус – норма, пневмония или другая патология. По каждой версии приводится вероятность в процентах, а окончательный диагноз остается за врачом. Последний эксперимент показал: точность результатов даже выше, чем у узких специалистов.

В основе сервиса – нейросеть. Для ее обучения идеально подходит виртуальные сервера с GPU и быстрыми NVMe-дисками. Ради этого разработчики переехали из американского Amazon в белорусский IBA Cloud: оказалось, так эффективнее и экономичнее.

Covid-Ray уже пользуются белорусские медучреждения: они загружают сотнями снимки пациентов с подозрениями на воспаление легких. Те из них, в которых нейросети обнаружили патологию, специалисты изучают наиболее внимательно. Это позволяет повысить качество диагностики у белорусов со слабо выраженной или бессимптомной пневмонией, в том числе при коронавирусе.

Возможности стартапа задействуют и зарубежные клиники. География впечатляет – от Лондона до Владивостока. Недавно платформа приглянулись медикам в Новой Зеландии. А в британской глубинке она позволяет выиграть время в борьбе с COVID-19. Так как небольшие медпункты часто не имеют в штате рентгенолога, сервис позволяет не ждать, пока снимок посмотрит врач из города.

“Сервис особенно актуален сейчас, в период пандемии, так как позволяет быстро и с высокой точностью обрабатывать рентгенограммы и выявлять патологии легких. Долгое время мы искали высокопроизводительную и при этом доступную облачную платформу, и лишь вместе с IBA Cloud нам удалось сделать технологию по-настоящему открытой и доступной, – отметил создатель проекта Андрей Капитонов.

Для этого на сайте нужно загрузить цифровой снимок, после чего система его проанализирует. Изучение одного рисунка легких занимает доли секунды. Результат можно сохранить, распечатать и показать врачу для уточнения диагноза. Медучреждения в свою очередь могут автоматизировать обработку рентгенограмм.

«Сервис не может полностью заменить врачей, однако призван повысить точность их диагностики. Сейчас рентгенологи в поликлиниках просматривают по 100-150 снимков в день, и при такой нагрузке предсказуемо может страдать качество работы. В отличие от людей, нейросети не устают и обеспечивают высокую точность обработки каждого рисунка. Что важно, сервис практически не допускает ложноотрицательных результатов, а значит, если у пациента что-то не так с легкими – он это заметит», – заверили разработчики Covid-Ray.

Разработчики сотрудничают с IBA Cloud – первым в Беларуси облачным провайдером в формате Amazon. Среди его отличий – сверхбыстрые виртуальные машины с возможностью использования GPU, принцип uptime-оплаты и своя «вселенная сервисов». Мощности предоставляет дата-центр IBA Group в районе ПВТ – двухэтажный комплекс площадью 1000 «квадратов», который обеспечивает бесперебойное оказание услуг. Центр обработки данных имеет высокие уровни производительности, надежности и доступности.