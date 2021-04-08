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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” В 2020 ГОДУ ПОЛУЧИЛО BR385 ТЫС. ПРИБЫЛИ


14:38 08.04.2021

ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” в 2020 году получило Br385 тыс. прибыли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, активы выросли до Br19,3 млн, а объем нового бизнеса - в 1,4 раза до Br10,28 млн.

Годовая финансовая отчетность успешно прошла аудиторскую проверку.

В течение года компания заключила 413 новых договоров лизинга на общую сумму Br10,28 млн. Стоимость переданных предметов лизинга превысила Br6,6 млн, в том числе доля транспортных средств составила 53,1%, зданий и сооружений – 24,8%, машин и оборудования – 14,0%, прочих предметов лизинга – 8,1%.

В период пандемии и неопределенности были приняты меры по недопущению роста проблемных долгов: по ряду договоров лизинга проведена реструктуризация, изменен график платежей под условие предоставления дополнительного обеспечения. Досрочно расторгнуты 25 договоров лизинга на общую сумму Br1,27 млн, реализовано дефолтного имущества на Br1,7 млн. Кроме того, по договорам уступки требования погашена дебиторская задолженность в размере Br0,523 млн.

Привлечение капитала для финансирования деятельности компании осуществлялось через эмиссию облигационных займов в соответствии с принятой в 2010 году стратегией, ориентированной на снижение зависимости от банковской системы. По итогам 2020 года доля кредитов банков в кредиторской задолженности ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” снизилась до исторического минимума, тогда как доля облигационных займов составила 99,24%, что существенно удешевило стоимость привлеченных средств и отразилось на положительных финансовых результатах 2020 года.

В течение 2020 года ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” зарегистрировало 6 выпусков корпоративных облигаций, в том числе 3 выпуска, номинированных в белорусских рублях (общая сумма эмиссии 11 млн BYN), 2 выпуска в долларах США (1 млн USD) и 1 выпуск в евро (0,4 млн EUR).

В течение года компания сохраняла активность на организованном и неорганизованном рынках. Для поддержания ликвидности ценных бумаг на вторичном рынке эмитент произвел 28 выкупов облигаций у 23 инвесторов на сумму Br842,4 тыс. Держателям облигаций выплачено Br1,2 млн купонного дохода. Кроме того, полностью погашен 20-й выпуск долларовых облигаций, размещенный в декабре 2017 года.

Знаковыми событиями года стали дебютная эмиссия биржевых облигаций ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” и включение облигаций компании в котировальные листы Белорусской валютно-фондовой биржи.

В 2020 году ряд финансовых институтов, банков и страховых организаций, открыли лимиты на ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” и размещают средства в облигации компании.
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