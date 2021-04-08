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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 11 ТЫС. НОВЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
14:00 08.04.2021
За январь-март 2021 г в Беларуси зарегистрировано 11 006 субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 2441 юридическое лицо и 8565 индивидуальных предпринимателей.
В Брестской области зарегистрировано 202 юрлица и 1144 индивидуальных предпринимателей, в Витебской области – 154 юрлица и 794 ИП, в Гомельской – 179 юрлиц и 990 ИП, в Гродненской – 154 юрлица и 1083 ИП, в Минской – 383 юрлица и 1406 ИП, в Могилевской – 147 юрлиц и 791 ИП, в Минске – 1205 юрлиц и 2357 ИП.
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