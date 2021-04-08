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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1272 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
13:35 08.04.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 апреля 2021 года выросло до 331,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 331 тыс. 808 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 322 тыс. 223 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1379 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2324 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1272 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 261 тест. Всего в стране проведено 5 млн 496 тыс. 424 теста.
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