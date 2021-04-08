ЭКОНОМИКА РБ

РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» СОЗДАЛ 85 РАБОЧИХ МЕСТ В МОЛОДЕЧНО

13:00 08.04.2021 Резидент СЭЗ «Минск» - предприятие «ЗВКОНТ» - создал 85 рабочих мест на территории Молодечненского завода металлоконструкций. Как сообщает сайт СЭЗ, в дальнейших планах — расширение производства, выпуск новых видов продукции и создание в 2021 году 30 рабочих мест. В качестве резидента СЭЗ «Минск» ООО «ЗВКОНТ» было зарегистрировано 20 марта 2020 года для реализации инвестиционного проекта «Создание предприятия по производству контейнеров». Контейнеры по данному проекту идеально подходят для перевозки любых сыпучих грузов, в частности биомассы, удобрений и зерна, угля и прочей сыпучей продукции. Благодаря им заказчик перевозки экономит на перегрузках, убытке груза и повышенной влажности материала, а также для перевозки грузов нет необходимости в упаковке материалов.