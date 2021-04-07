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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ I КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ВСЕХ ВИДОВ ЛЕСОПРОДУКЦИИ НА 45%


12:13 08.04.2021

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в I квартале 2021 г. увеличила суммарный экспорт всех видов лесопродукции (пиломатериалы, деревянные столбы и колья, щепа, топливные гранулы и т. д.) на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $111,8 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в тройку крупнейших покупателей традиционно вошли Литва, Германия и Латвия.

В то же время самыми быстрорастущими рынками сбыта пиломатериалов через БУТБ в I квартале 2021 г. стали Великобритания и Китай.

Так, на британский рынок реализовано 8,5 тыс. куб. м пилопродукции на более $2 млн. В натуральном выражении поставки выросли в 3 раза, а в стоимостном - в 6 раз.

Высокая положительная динамика характерна и для китайского направления: 24,8 тыс. куб. м на $5,4 млн. Рост в сравнении с прошлогодними показателями в 1,5 и 2 раза соответственно.

«Ключевую роль в такой динамике сыграл приход на биржу крупных импортеров пилопродукции из Соединенного Королевства и Китайской Народной Республики, которые получили возможность приобретать на одной торговой площадке сразу весь нужный им объем товара. Еще один важный момент - сделки заключаются непосредственно между производителями и конечными потребителями, что выгодно обеим сторонам», - отметили в пресс-службе БУТБ.

Кроме того, для китайских покупателей регулярно проводятся специализированные торговые сессии, в рамках которых реализуются лоты пиломатериалов с доставкой до пунктов назначения на территории Китая. При необходимости аналогичные торги можно будет организовать и для британских участников.
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