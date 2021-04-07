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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИЗГОТОВИЛ ПЕРВЫЙ САМОХОДНЫЙ ШАХТНЫЙ ВАГОН ДЛЯ РУДНИКА «СЛАВКАЛИЯ»


11:24 08.04.2021

На промплощадке могилевского ЧПУП «Завод горного машиностроения», которое входит в группу компаний «Нива», состоялась приемка самоходного вагона ВС-17В с частотно-регулируемым приводом и бункера-перегружателя БП-17 для рудника ИООО «Славкалий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, вагон самоходный шахтный ВС-17В предназначен для безрельсовой транспортировки челночным способом калийной руды, угля, а также горной массы и полезных ископаемых с плотностью в разрыхленном состоянии 1,35-1,4 т/м3 в подземных рудниках и шахтах в опасных по газу метану и пыли горных выработках с минимальными размерами 3,0 м по ширине и 2,4 м по высоте.

Вагон применяется в проходческих и проходческо-очистных комплексах совместно с комбайнами, бункерами-перегружателями, вагонами, погрузочными машинами, и является средством призабойного транспорта.

Основным отличием данного самоходного вагона от ранее изготавливаемых - применение частотно-регулируемого привода тяговых электродвигателей хода. Данный тип электропривода позволяет плавно изменять скорость движения самоходного вагона от минимальной до максимальной, что в первую очередь повышает безопасность персонала при эксплуатации вагона, а также увеличивает надежность, ресурс самоходного вагона.

Электрическая схема самоходного вагона предусматривает передачу данных о состоянии вагона и журнала событий в магистральную сеть передачи данных рудника. Это инновационная разработка предприятий холдинга, участвовавших в создании данного вагона.

Помимо ЧПУП «Завод горного машиностроения», в изготовлении вагона принимали участие еще два предприятия холдинга – ДУП «Белгидравлика» и ООО «Нива-Мотор».

На сдаче-приемке оборудования присутствовали руководство и технические специалисты УПП «Нива» - управляющей компании холдинга «Нива-Холдинг», ЧПУП «Завод горного машиностроения», ООО «Нива-Мотор». Сторону заказчика – ИООО «Славкалий» - представляли руководство и технические специалисты. Кроме этого, в приемке принимали участие три представителя немецкой компании «REDPATH DEILMANN GmbH» - партнера ИООО «Славкалий».

Сотрудничество предприятий холдинга «Нива-Холдинг» и ИООО «Славкалий» продолжается. В соответствии с договором будут изготовлены и поставлены еще шесть самоходных вагонов ВС-17В.
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