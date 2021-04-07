На 1 апреля 2021 года в Беларуси открыто 97 284 депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82 358 счетов на $823,6 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 14 926 депозитных счетов на Br337 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br23,7 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года включительно (с 1 января 2020 года был Br22,5 тыс.).

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 апреля 2021 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 32 911 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 29 375 (89,3%), на получение образования – 1736 (5,3%), на получение медицинских услуг – 1800 заявлений (5,5%). Принято 31 039 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Программа семейного капитала в Беларуси продлена указом до 31 декабря 2024 г. Начиная с 1 января 2021 года, размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год для сохранения его покупательной способности.