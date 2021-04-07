На производстве сверхтяжелых машин ОАО «БЕЛАЗ» завершена стапельная сборка семиосного тяжеловоза БЕЛАЗ-79211 грузоподъемностью 150 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, после приемочных испытаний машина спецназначения отправится российскому потребителю – Оскольскому электрометаллургическому комбинату имени А.А. Угарова (холдинг «Металлоинвест»).

Тяжеловозы серии БЕЛАЗ-7921 являются одним из основных видов транспорта ОЭМК, который задействован на внутризаводских перевозках крупногабаритных технологических грузов. В сложных условиях современного металлургического производства к этим стальным силачам предъявляются повышенные, а порой и специфические требования.

Новый БЕЛАЗ-79211 – это еще один представитель тяжеловозов в линейке техники специального назначения Белорусского автомобильного завода, сделанный по заказу оскольских металлургов. В усовершенствованных системах и узлах машины учтены пожелания партнеров для максимально удобной, эффективной и безопасной работы.

На машине установлен мощный двигатель Cummins, современные системы торможения, пожаротушения и автоматической смазки. Шасси тяжеловоза оснащено 14 высокоэластичными шинами (колесная формула 14х4).