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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПОСТАВИТ 150-ТОННЫЙ ТЯЖЕЛОВОЗ РОССИЙСКОМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ
10:17 08.04.2021
На производстве сверхтяжелых машин ОАО «БЕЛАЗ» завершена стапельная сборка семиосного тяжеловоза БЕЛАЗ-79211 грузоподъемностью 150 тонн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, после приемочных испытаний машина спецназначения отправится российскому потребителю – Оскольскому электрометаллургическому комбинату имени А.А. Угарова (холдинг «Металлоинвест»).
Тяжеловозы серии БЕЛАЗ-7921 являются одним из основных видов транспорта ОЭМК, который задействован на внутризаводских перевозках крупногабаритных технологических грузов. В сложных условиях современного металлургического производства к этим стальным силачам предъявляются повышенные, а порой и специфические требования.
Новый БЕЛАЗ-79211 – это еще один представитель тяжеловозов в линейке техники специального назначения Белорусского автомобильного завода, сделанный по заказу оскольских металлургов. В усовершенствованных системах и узлах машины учтены пожелания партнеров для максимально удобной, эффективной и безопасной работы.
На машине установлен мощный двигатель Cummins, современные системы торможения, пожаротушения и автоматической смазки. Шасси тяжеловоза оснащено 14 высокоэластичными шинами (колесная формула 14х4).
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