ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ЛИТВОЙ

09:34 08.04.2021 В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики. «Испытания проводятся для проверки надежности работы Белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву», - говорится в сообщении. Согласно информации, 24-часовая программа испытаний предусматривает отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности. Аналогичные испытания пройдут 11 апреля. Данные работы будут выполнены в рамках программы, согласованной с системными операторами стран БРЭЛЛ.