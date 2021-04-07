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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ЛИТВОЙ
09:34 08.04.2021
В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«Испытания проводятся для проверки надежности работы Белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву», - говорится в сообщении.
Согласно информации, 24-часовая программа испытаний предусматривает отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности.
Аналогичные испытания пройдут 11 апреля.
Данные работы будут выполнены в рамках программы, согласованной с системными операторами стран БРЭЛЛ.
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