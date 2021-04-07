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ЭКОНОМИКА РБ


ФАБРИКУ «КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН» ПРИСОЕДИНЯТ К ОАО «СПАРТАК»


09:22 08.04.2021

СП ОАО «Спартак» и ОАО «Красный Мозырянин» объединят. Решение об объединении двух фабрик в холдинг с управляющей компанией СП ОАО «Спартак» принято 5 апреля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», основная задача СП ОАО Спартак в интеграции – повышение эффективности работы ОАО «Красный Мозырянин».

ОАО «Спартак» имеет опыт и потенциал в реализации кондитерских изделий как на территории Беларуси, так и за ее пределами, осуществляя сотрудничество более чем с 25 странами мира.

История фабрики ОАО «Красный Мозырянин» начинается с 1913 года. Здесь планируется провести работы по оптимизации ассортимента, модернизации производственных процессов, снижении себестоимости производства в целом, а также мероприятия по повышению узнаваемости бренда «Красный Мозырянин» во взаимодействии с брендом «Спартак». Это первый шаг на пути к созданию кондитерского кластера на территории Беларуси.

Данная форма работы не повлияет на известные традиционные торговые марки «Красного Мозырянина», скорее усилит их позиции на рынке за счет более сильных торговых марок «Спартака», считают в концерне.
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