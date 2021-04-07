18 комплексов по 6 зарядных станций в каждом — уникальные зарядные комплексы устанавливает в Минске сеть ЭЗС Malanka.

Каждая станция имеет мощность 50 кВт, что позволяет владельцам электрокаров пополнять заряд на 30-40 километров всего за 10 минут. Такие комплексы — ноу-хау белорусских разработчиков.

К марту текущего года в Беларуси насчитывается более 2500 электромобилей. Популярность экологического транспорта продолжает расти. По прогнозам специалистов Malanka, за текущий год их количество увеличится в три раза — и превысит отметку в 7500 единиц.

Для того, чтобы водители электромобилей имели возможность заряжаться быстро и удобно, Malanka устанавливает новые зарядные комплексы, а также сокращает расстояние между станциями ЭЗС. В январе 2021 года Malanka в Минске преодолела рубеж в 300 станций, до конца года в столице, на которую приходится львиная доля электропарка страны, появится еще более 60 станций. Среди них — электрозарядные комплексы на 6 зарядных станций. В ближайшее время такие комплексы появятся на улицах Комсомольская, 34; И.Жиновича, 7; Газеты "Звезда", 16; Мирошниченко, 3.

Электрозарядных станций, где на быстрых одновременно могут заряжаться 6 электромобилей, нет ни в одной из стран СНГ. Так, в Украине недавно презентовали самый большой зарядный комплекс в стране, который состоит из 4 зарядных станций.

“Каждая станция на электрозарядном комплексе имеет мощность 50 кВт, что позволяет заряжаться быстро. Мы устанавливаем их вблизи торговых и административных центров, а также недалеко от МКАД. Выбор места установки не случаен. Электрозарядные комплексы позволяют одновременно заряжать несколько электромобилей в местах, где это необходимо. Приехав в торговый центр или выезжая из города, водителям не нужно ждать на парковке, пока освободится единственный столбик зарядки, а можно быстро и без очереди пополнить заряд автомобиля всего за полчаса”, - сказал начальник отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры ПО “Белоруснефть” Сусаренко Максим.

В этом году первые зарядные комплексы до 6 зарядных станций появятся во всех областных городах Беларуси, а расстояние между соседними ЭЗС на трассах Malanka планирует сократить до 80 км. Сейчас расстояние между станциями составляет 100-150 километров. До этого года, водители, путешествующие по Беларуси, на некоторых участках трасс испытывали дискомфорт, поскольку доступная электростанция могла оказаться занятой другим электромобилем. В 2021 году в Malanka разработан план, согласно которому на ведущих магистралях страны будут установлены дополнительные зарядные столбики. В Логойском, Борисовском, Лунинецком районах, в районе населенного пункта Красное (Гомельская область) появятся зарядные станции мощностью от 150 до 180 кВт, способные полностью зарядить батарею электротранспорта за полчаса.

“Производители электромобилей всего мира сейчас стремятся сократить время на их зарядку. Tesla отказывается от быстрых ЭЗС и устанавливает супербыстрые зарядки мощностью от 250 кВТ, где электромобиль всего за 20 минут может пополнить заряд на 450 километров. Malanka также стремится отвечать запросам водителей. В 2022 году мы планируем запускать пилотный комплекс с супербыстрой зарядкой, мощность одной станции до 350 кВт, что позволит зарядить электромобиль за 10 мин на 340 км. Пока многие с осторожностью смотрят в сторону электротранспорта как раз по причине того, что много времени тратится на зарядку и не всегда просто найти зарядную станцию в шаговой доступности. Новые зарядные комплексы станут своего рода АЗС для электромобилей, так как время зарядки на таких комплексах будет сопоставимо с временем заправки авто бензином. А с развитием электротранспорта это время еще будет уменьшаться”, - считает Максим Сусаренко.