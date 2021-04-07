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ЭКОНОМИКА РБ
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СТАРТУЕТ В БГУ
18:00 07.04.2021
Отборочный этап Республиканского конкурса инновационных проектов стартует в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено мероприятие на стимулирование предпринимателей к созданию инновационных проектов, помощь в реализации идей, поиске инвесторов, коммерциализации стартапов, а также выявление и продвижение талантливой молодежи.
К участию приглашаются юридические и физические лица, а также студенты и молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Для этого необходимо до 25 апреля отправить заявку, паспорт и бизнес-план инновационного проекта по электронному адресу: . Критериями оценки станут актуальность и оригинальность идеи, содержательность и перспектива реализации.
Лучшие проекты университета представят на республиканском конкурсе. В состав комиссии отборочного тура БГУ входят проректор по научной работе Василий Сафонов, руководитель Стартап-центра Дмитрий Микулко и другие специалисты управлений, факультетов и институтов БГУ.
Организаторами конкурса выступают Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при участии Министерства образования и Национальной академии наук Беларуси. Республиканский конкурс проводится в номинациях «Лучший инновационный проект» для юридических и физических лиц и «Лучший молодежный инновационный проект» для студентов и молодых специалистов. В каждой категории определят одного победителя и пятерых призеров. Они будут награждены дипломами и премиями для дальнейшей коммерциализации инноваций.
С положением конкурса можно ознакомиться здесь.
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