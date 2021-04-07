ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СОСТАВИЛА 0,7 МЛН РУБЛЕЙ

17:59 07.04.2021 Сумма поступившего в бюджет Витебской области налога на игорный бизнес за январь-февраль 2021 года составила 0,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это составило 0,2% удельного веса в доходах. Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).