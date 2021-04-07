Сертификаты соответствия на услуги автошкол по новым государственным стандартам будут переоформляться в плановом порядке до 1 марта 2022 года. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Госстандарте.

В ведомстве напомнили, что услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств подлежат обязательной сертификации.

Действующие в настоящее время госстандарты были утверждены и введены в действие с 1 ноября 2020 г. постановлением Госстандарта от 31 августа 2020 г. № 46.

В нынешних стандартах не содержится существенных изменений требований, влияющих на безопасность оказания услуг. В связи с этим отсутствуют основания для приостановления либо отмены выданных субъектам хозяйствования сертификатов соответствия на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств, установленные соответствующим законом. Положения данного закона в этом случае позволяют переоформить сертификаты соответствия в плановом порядке.

С учетом этого Госстандарт принял решение о замене сертификатов соответствия на услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств при плановых или внеплановых периодических оценках сертифицированных услуг.

При этом проведение таких мероприятий для выдачи сертификатов соответствия по новым стандартам версии 2020 года возможно до марта 2022 г.