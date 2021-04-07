Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 апреля 2021 года выросло до 330,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 330 тыс. 536 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 320 тыс. 844 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1243 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2314 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1278 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 231 тест. Всего в стране проведено 5 млн 478 тыс. 163 теста.