Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров согласовала повышение цен на растительное масло. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В ведомстве отметили, что рост мировых цен на растительное масло, которое в Беларуси относится к товарам критического импорта, привел к значительному увеличению контрактных цен в марте 2021 г. (более чем на 20%). При этом цены на основное сырье (семена подсолнечника) за март 2021 г. выросли на 16,7%.

«С целью обеспечения населения данным продуктом в полном объеме Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров согласовано повышение цен на масло растительное (кроме оливкового) юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок в размере, не превышающем 15% цен на 28 февраля 2021 г.», - сообщили в пресс-службе.

Повышение цен может произойти до 30 апреля текущего года.