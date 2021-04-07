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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВНОВЬ ОТКЛЮЧАЮТ ОТ СЕТИ
16:05 07.04.2021
Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении.
По информации Минэнерго, эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети.
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