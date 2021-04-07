Первый энергоблок БелАЭС сегодня будет отключен от сети. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

«В ближайшие дни специалистам предстоит провести осмотр и оценить эффективность функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний, предусмотренных программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении.

По информации Минэнерго, эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети.