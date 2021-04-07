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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УМЕНЬШИЛОСЬ ПОЧТИ НА 15%
16:00 07.04.2021
На 1 апреля 2021 г. в Витебской области на учете в качестве безработных состояло 1448 человек, что на 14,8% меньше, чем на 1 апреля 2020 г. (1699 человек). Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2021 г. составил 0,3% и по сравнению с 1 апреля 2020 г. не изменился.
Нанимателями на 1 апреля 2021 г. заявлены сведения о наличии 7175 свободных рабочих мест, что на 4,9% меньше, чем на 1 апреля 2020 г. (7541).
Спрос на работников по рабочим профессиям составил 62,4% от общего числа вакансий (на 1 апреля 2020 г. – 65,5%).
При этом на 1 безработного приходится 5 вакансий.
В январе-марте 2021 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 4205 человек, из которых 2619 человек зарегистрированы в качестве безработных.
В январе-марте 2021 г. 2931 человек трудоустроен на постоянную работу, 158 человек направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 652 человека приняли участие в оплачиваемых общественных работах, 8 семей безработных переселены на новое место жительства и работы.
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