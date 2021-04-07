ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V» ПОСТУПИЛА В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ МИНСКА И ОБЛАСТЕЙ


14:45 07.04.2021

На этой неделе в медучреждения Минска и областей поступила новая партия (100 тыс. доз) вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, данная партия прошла контроль качества. В стране определены поликлиники, где есть оборудование, позволяющее соблюдать все предусмотренные инструкцией холодовые цепи.

Первыми прививки получали работники здравоохранения. Следующие категории, так называемой группы риска, это педагоги, работники соцзащиты, граждане старше 61 года и тех, у кого хронические заболевания. Списки желающих привиться формируются в поликлиниках по месту жительства.

Вакцинация проводится в добровольном порядке.

Напомним, что в 2020 году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку двухфазной вакцины «Спутник V» для вакцинации 170 тыс. человек. А со следующей недели потребность в вакцине «Спутник V» планируется закрывать мощностями РУП «Белмедпрепараты».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2021
валюта курс
EUR 3.1353
USD 2.6546
RUB 3.4746
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1684 +0.0331
USD 2.6676 +0.013
RUB 3.4348 -0.0398
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1650 3.1690
USD 2.6610 2.6670
RUB 3.4320 3.4460
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1900
EUR/RUB 92.0000 92.4000
USD/RUB 77.5000 77.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте