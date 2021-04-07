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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V» ПОСТУПИЛА В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ МИНСКА И ОБЛАСТЕЙ
14:45 07.04.2021
На этой неделе в медучреждения Минска и областей поступила новая партия (100 тыс. доз) вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, данная партия прошла контроль качества. В стране определены поликлиники, где есть оборудование, позволяющее соблюдать все предусмотренные инструкцией холодовые цепи.
Первыми прививки получали работники здравоохранения. Следующие категории, так называемой группы риска, это педагоги, работники соцзащиты, граждане старше 61 года и тех, у кого хронические заболевания. Списки желающих привиться формируются в поликлиниках по месту жительства.
Вакцинация проводится в добровольном порядке.
Напомним, что в 2020 году Беларусь заключила первоначальный контракт на поставку двухфазной вакцины «Спутник V» для вакцинации 170 тыс. человек. А со следующей недели потребность в вакцине «Спутник V» планируется закрывать мощностями РУП «Белмедпрепараты».
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