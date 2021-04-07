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ЭКОНОМИКА РБ


СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ «ТИБО-2021»


14:37 07.04.2021

Стартовал прием заявок на Конкурс «Интернет-премия «ТИБО-2021».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в Интернет-премии этого года появились новые номинации: «Корпоративная блогосфера», «Окружающая среда и зеленая энергия».

Всего на конкурсе «Интернет-премия «ТИБО-2021» будет представлено 12 основных номинаций:

Органы государственного управления (2 подноминации).

Образование и наука (6 подноминаций).

Информационный ресурс (4 подноминации).

Корпоративные и тематические Интернет-ресурсы (10 подноминаций).

Промо-сайты и лэндинги (2 подноминации).

Интернет-магазины (3 подноминации).

Культура, развлечение, мероприятия (6 подноминаций).

Спорт (4 подноминации).

Здоровье и медицина (4 подноминации).

Для детей и юношества (2 подноминации).

Корпоративная блогосфера (3 подноминаций).

Окружающая среда и зеленая энергия.

Кроме вышеуказанных номинаций, жюри вправе отметить из заявленных на конкурс интернет-ресурсов лучший за дизайн, содержание и технологичность, или присудить сайту «Специальный приз жюри» конкурса.

На официальном сайте ИКТ Форума «ТИБО» создан специальный раздел, посвященный конкурсу. Воспользовавшись предложенной регистрационной формой пользователь интернета – владелец и(или) разработчик интернет-ресурса – может представить сайт на соискание премии. Прием заявок на конкурс продлится до 16 мая 2021 года.

Организаторами XVIII Конкурса «Интернет-премия «ТИБО» являются: Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации».

XXVII Международный ИКТ Форум «ТИБО» пройдет с 1 по 4 июня 2021 г. на «Минск-Арене» (пр. Победителей, 111А).

«Интернет-премия «ТИБО» проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Основными целями конкурса являются: содействие становлению и развитию белорусского интернета, содействие развитию и внедрению новых информационных технологий и пропаганда лучших достижений белорусского интернета. С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 8000 белорусских интернет-ресурсов. В 2019 году на конкурс было подано 485 заявок.
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