|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ «ТИБО-2021»
14:37 07.04.2021
Стартовал прием заявок на Конкурс «Интернет-премия «ТИБО-2021».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в Интернет-премии этого года появились новые номинации: «Корпоративная блогосфера», «Окружающая среда и зеленая энергия».
Всего на конкурсе «Интернет-премия «ТИБО-2021» будет представлено 12 основных номинаций:
Органы государственного управления (2 подноминации).
Образование и наука (6 подноминаций).
Информационный ресурс (4 подноминации).
Корпоративные и тематические Интернет-ресурсы (10 подноминаций).
Промо-сайты и лэндинги (2 подноминации).
Интернет-магазины (3 подноминации).
Культура, развлечение, мероприятия (6 подноминаций).
Спорт (4 подноминации).
Здоровье и медицина (4 подноминации).
Для детей и юношества (2 подноминации).
Корпоративная блогосфера (3 подноминаций).
Окружающая среда и зеленая энергия.
Кроме вышеуказанных номинаций, жюри вправе отметить из заявленных на конкурс интернет-ресурсов лучший за дизайн, содержание и технологичность, или присудить сайту «Специальный приз жюри» конкурса.
На официальном сайте ИКТ Форума «ТИБО» создан специальный раздел, посвященный конкурсу. Воспользовавшись предложенной регистрационной формой пользователь интернета – владелец и(или) разработчик интернет-ресурса – может представить сайт на соискание премии. Прием заявок на конкурс продлится до 16 мая 2021 года.
Организаторами XVIII Конкурса «Интернет-премия «ТИБО» являются: Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации».
XXVII Международный ИКТ Форум «ТИБО» пройдет с 1 по 4 июня 2021 г. на «Минск-Арене» (пр. Победителей, 111А).
«Интернет-премия «ТИБО» проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Основными целями конкурса являются: содействие становлению и развитию белорусского интернета, содействие развитию и внедрению новых информационных технологий и пропаганда лучших достижений белорусского интернета. С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 8000 белорусских интернет-ресурсов. В 2019 году на конкурс было подано 485 заявок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2021
Курсы в банках
на 07.04.2021
Конвертация в банках
на 07.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте