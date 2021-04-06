За январь-февраль 2021 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 40 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доля платежей организаций в общей сумме поступлений составила 90%, или 36 млн рублей.

Индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 2,6 млн рублей (6,5%), поступления от физических лиц составили 1,4 млн рублей (3,5%).

Основными бюджетообразующими источниками в январе-феврале 2021 года являлись: подоходный налог с физических лиц – 41%, НДС – 21,1%, акцизы – 9,7%, налог при упрощенной системе налогообложения – 7,8%.

Всего по состоянию на 1 марта 2021 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоял 52 471 плательщик налогов (сборов, пошлин): 2467 организаций, 5491 индивидуальный предприниматель и 44 513 физических лиц.

В первую пятерку плательщиков, которые внесли наибольший вклад в городской бюджет, вошли ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Красный пищевик», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий». Удельный вес поступивших от них платежей составил 25% в общих поступлениях в бюджет.