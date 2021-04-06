ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПОСТУПИЛО 40 МЛН РУБЛЕЙ


13:34 07.04.2021

За январь-февраль 2021 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 40 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доля платежей организаций в общей сумме поступлений составила 90%, или 36 млн рублей.

Индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет 2,6 млн рублей (6,5%), поступления от физических лиц составили 1,4 млн рублей (3,5%).

Основными бюджетообразующими источниками в январе-феврале 2021 года являлись: подоходный налог с физических лиц – 41%, НДС – 21,1%, акцизы – 9,7%, налог при упрощенной системе налогообложения – 7,8%.

Всего по состоянию на 1 марта 2021 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоял 52 471 плательщик налогов (сборов, пошлин): 2467 организаций, 5491 индивидуальный предприниматель и 44 513 физических лиц.

В первую пятерку плательщиков, которые внесли наибольший вклад в городской бюджет, вошли ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Красный пищевик», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий». Удельный вес поступивших от них платежей составил 25% в общих поступлениях в бюджет.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2021
валюта курс
EUR 3.1353
USD 2.6546
RUB 3.4746
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1353 +0.0182
USD 2.6546 -0.0006
RUB 3.4746 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1650 3.1690
USD 2.6610 2.6670
RUB 3.4320 3.4460
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1900
EUR/RUB 92.0000 92.4000
USD/RUB 77.5000 77.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте