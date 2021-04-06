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ЭКОНОМИКА РБ


КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ПРЕДСТАВИТ МЕДОВУЮ ЛИНЕЙКУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ


13:02 07.04.2021

Бобруйская кондитерская фабрика «Красный пищевик» примет участие в 28-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве, которая пройдет в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 12 по 16 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в этом году в центре внимания в презентации потенциала бобруйского производителя сладостей станет медовая линейка.

Напомним продукция под брендом «Красный пищевик» сходит с конвейера недавно открывшегося участка по переработке меда в Славгороде. Посетители выставки смогут оценить вкус, текстуру, аромат и упаковку крем-меда с вишней, клубникой, клюквой, лимоном с имбирем, черникой. Посмотреть, как переливается янтарными отблесками гречишный, цветочный, липовый мед. Ощутить его терпкий, насыщенный вкус. Презентуют специалисты отдела маркетинга и медовые десерты.

По словам руководителя фабрики «Красный пищевик» Сергея Анюховского, подобные выставки – самый эффективный инструмент с точки зрения налаживания контактов между производителями, дистрибьюторами, ритейлерами.

«Бобруйские, а теперь еще и славгородские сладости являются неизменной составляющей в поддержании имиджа продукции made in Belarus. Минувшие два года были достаточно активным и насыщенным в проработке фабрикой медовой темы. Нам даже пришлось стать экспертами в деле пчеловодства. К вопросу подошли очень серьезно: изучили представленность белорусского и импортного меда на внутреннем рынке и за рубежом. Были консультации с опытными пчеловодами, и даже приобретена собственная пасека. В итоге мы создали идеальный по показателям зрелости продукт, диастазное число которого (индикатор натуральности) варьируется в пределах от 20 до 50 единиц Готэ», - сказал Сергей Анюховский.

Мед от «Красного пищевика» исследуется в лабораториях Германии и уже поставляется в том числе на полки американских магазинов. В год в США планируется отгружать порядка 245 тонн этого целебного продукта. Также в перспективе экспортные горизонты России, Китая, Канады, Казахстана.

На международный форум попадут и другие новинки «Красного пищевика»: линейка зефира с начинками Festini, ореховые пасты HalWOW, батончики Wattson, мармелад торговых марок VeryBerry, Good mood, халва, зефир и драже без добавления сахара Nanofit и многое другое.
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