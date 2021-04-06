|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ В СЭЗ «МОГИЛЕВ»
12:27 07.04.2021
Администрация СЭЗ «Могилев» выступила в качестве организатора состоявшейся 1-2 апреля республиканской конференции «Актуальные вопросы развития и взаимодействия элементов инвестиционной инфраструктуры Республики Беларусь».
Как сообщает сайт СЭЗ, целесообразность проведения конференции, как универсальной диалоговой площадки, была обусловлена необходимостью координации действий всех национальных субъектов инвестиционного процесса на пути к преодолению актуальных вызовов современности.
В ходе работы тематических секций конференции коллегиально были рассмотрены вопросы выработки общих подходов к пониманию функций и компетенций каждого элемента инвестиционной инфраструктуры Республики Беларусь, а также структурированы возможные модели межведомственного сотрудничества на всех этапах инвестиционного процесса.
В рамках практических секций конференции прошел обмен накопленным опытом и знаниями в сфере современных методов коммуникаций и привлечения инвесторов к реализации новых инвестиционных проектов, а также состоялся ознакомительный визит участников мероприятия на инвестиционную площадку участка №4 СЭЗ «Могилев» и в компанию-резидент СЭЗ «Могилев» ИООО «Мебелаин».
Участие в конференции приняли представители широкого круга организаций, отраслевых ведомств, органов государственной власти и независимых консалтинговых компаний, деятельность которых направлена на развитие инвестиционной и деловой активности.
По итогам конференции будет принята резолюция, в которой будут изложены коллективно сформированные практические рекомендации и концептуальные подходы к решению проблем развития инвестиционной инфраструктуры Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
Курсы в банках
на 07.04.2021
Конвертация в банках
на 07.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте