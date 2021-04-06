Администрация СЭЗ «Могилев» выступила в качестве организатора состоявшейся 1-2 апреля республиканской конференции «Актуальные вопросы развития и взаимодействия элементов инвестиционной инфраструктуры Республики Беларусь».

Как сообщает сайт СЭЗ, целесообразность проведения конференции, как универсальной диалоговой площадки, была обусловлена необходимостью координации действий всех национальных субъектов инвестиционного процесса на пути к преодолению актуальных вызовов современности.

В ходе работы тематических секций конференции коллегиально были рассмотрены вопросы выработки общих подходов к пониманию функций и компетенций каждого элемента инвестиционной инфраструктуры Республики Беларусь, а также структурированы возможные модели межведомственного сотрудничества на всех этапах инвестиционного процесса.

В рамках практических секций конференции прошел обмен накопленным опытом и знаниями в сфере современных методов коммуникаций и привлечения инвесторов к реализации новых инвестиционных проектов, а также состоялся ознакомительный визит участников мероприятия на инвестиционную площадку участка №4 СЭЗ «Могилев» и в компанию-резидент СЭЗ «Могилев» ИООО «Мебелаин».

Участие в конференции приняли представители широкого круга организаций, отраслевых ведомств, органов государственной власти и независимых консалтинговых компаний, деятельность которых направлена на развитие инвестиционной и деловой активности.

По итогам конференции будет принята резолюция, в которой будут изложены коллективно сформированные практические рекомендации и концептуальные подходы к решению проблем развития инвестиционной инфраструктуры Республики Беларусь.