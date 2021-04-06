Депутаты Палаты представителей Национального собрания на заседании 7 апреля приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении». Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.

Согласно информации, законопроектом уточняется понятие организации дорожного движения за счет определения баланса безопасности и эффективности дорожного движения, вводится процедура выдачи международных водительских удостоверений, предусмотренных Конвенцией о дорожном движении 1968 года.

Кроме того, закреплено право граждан Российской Федерации управлять транспортными средствами на основании своего национального водительского удостоверения до истечения срока его действия, а также предусмотрена возможность сдавать квалификационные экзамены и получать право управления транспортными средствами только с автоматической трансмиссией.

МВД предоставляются полномочия на определение участков дорог, по которым запрещается обучение управлению механическими транспортными средствами, в связи с чем отпадет необходимость согласования субъектами хозяйствования с ГАИ маршрутов для практического обучения управлению.

Помимо этого, совершенствуется порядок изменения организации дорожного движения, в том числе для повышения оперативности принимаемых решений;

Органы пограничной службы и таможенные органы наделяются полномочиями на осуществление отбуксировки (эвакуации) транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку.

Ряд изменений вносится в целях надлежащего контроля за медицинским обеспечением безопасности дорожного движения, в том числе в части автоматизированного учета Министерством здравоохранения сведений о выданных медицинских справках о состоянии здоровья, подтверждающих годность к управлению транспортными средствами, а также о лицах, признанных негодными к управлению транспортными средствами.

Законопроектом определяется порядок досрочного направления водителей транспортных средств на обязательное медицинское переосвидетельствование, предусматривается ведение автоматизированного учета результатов проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении, определяется порядок допуска лиц к управлению снегоболотоходами, снегоходами и мотовездеходами.

В целях административного влияния на водителей, допускающих систематические нарушения правил дорожного движения, в прежней редакции законопроекта предлагалось ввести систему начисления штрафных баллов. Данная система при наборе в течение года установленного количества баллов, начисляемых за совершение определенных правонарушений, предусматривала прекращение права управления транспортным средством, а в случае отсутствия у лица такого права — установление запрета на его получение на шесть месяцев. В этой части законопроект вызвал значительный общественный резонанс. Окончательное решение по балльной системе было принято в процессе работы над проектом нового Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях — эта система не была поддержана общественностью.

Учитывая это, законопроект был доработан к первому чтению и из него исключили положения о балльной системе.