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ЭКОНОМИКА РБ
ЗДАНИЕ УЧЕБНОГО КОРПУСА ПРОДАЛИ НА АУКЦИОНЕ В ОРШЕ
11:01 07.04.2021
Комитет «Витебскоблимущество» на аукционе 6 апреля продал здание учебного корпуса, расположенное в центре Орши (по ул.Мира, 6). Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, учебный корпус с пристройкой общей площадью 2345 м кв. выставлялся на аукцион в 5-й раз со снижением цены на 30% и был продан за 1 051 005 рублей единственному покупателю – частной организации из Орши.
Новому собственнику необходимо соблюсти охранные обязательства, поскольку учебный центр 1917 года постройки является объектом историко-культурной ценности.
Учебный центр стал 21-м объектом, проданным комитетом «Витебскоблимущество» в этом году. Все предыдущие объекты были проданы на аукционе либо за базовую величину (10 объектов), либо со снижением цены на 80% (также 10 объектов).
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