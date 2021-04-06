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ЭКОНОМИКА РБ
НОВУЮ ФЕРМУ С МОЛОКОПРОВОДОМ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ОАО «ПРАВДА-С» ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА
10:50 07.04.2021
Новую ферму с молокопроводом ввели в эксплуатацию в ОАО «Правда-С» Дубровенского района Витебской области.
Теперь тут с комфортом разместились 190 специально отобранных продуктивных буренок, пишет газета «Витебские вести».
«Это здание в д. Сипищево начинали возводить еще в 2012 году в рамках республиканской программы строительства, – рассказал директор ОАО «Правда-С» Алексей Хохлов. – Здесь планировался современный доильный зал. Однако строительство было приостановлено из-за отсутствия финансирования. Потом хозяйство совместно с руководством райисполкома приняло решение перепрофилировать недострой под ферму с молокопроводом».
Сарай объединили с действующим хлевом, и получился своего рода комплекс. В здании провели работы по реконструкции крыши: убрали потолочные перекрытия, подняли свод. Также увеличили дверные проемы. На новой ферме раздача кормов полностью механизирована.
«Теперь здесь только один раздатчик, тогда как раньше трудились четыре, – отметил Алексей Хохлов. – Не секрет, что работников в сельской местности нынче дефицит, поэтому механизация оправданна. Однако никто из животноводов-раздатчиков не остался без работы».
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