Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2021 года, по предварительным данным, составили $6 940,0 млн (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за март 2021 года золотовалютные резервы снизились на $174,5 млн, или на 2,5%, после сокращения в феврале на $88,9 млн долларов США (на 1,2%).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $310 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота», - пояснил регулятор.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.