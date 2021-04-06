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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 14,7%


09:25 07.04.2021

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в январе-феврале увеличили экспорт продукции на 14,7% по отношению к январю-февралю 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, на внешние рынки за первые два месяца работы в текущем году предприятиями концерна экспортировано товаров на $112 млн, что на $14,4 млн, или на 14,7% больше, чем за два месяца 2020 года. При этом в январе-феврале 2020 года темп роста экспорта к январю-февралю 2019 года также был существенным - 111,2%.

В текущем году предприятия «Беллесбумпрома» продолжают планомерно наращивать поставки в страны дальнего зарубежья (страны вне СНГ), куда экспортировано продукции на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом отгрузки в ближнее зарубежье также не снижаются, на этом сегменте рынка экспорт вырос почти на 6%.

В числе основных торговых партнеров предприятий концерна традиционно потребители из Российской Федерации, в адрес которых экспортировано товаров на $36 млн (на 22% больше), Польши ($17,9 млн, на 11,8% больше), Китая ($13,9 млн, на 71,7% больше). Всего продукция предприятий концерна экспортирована на рынки 53 стран. Среди них, как территориально близкие, так и достаточно отделенные, например, такие как Индия, Египет, ОАЭ, США, Канада, Шри-Ланка и другие.

Из общего объема произведенной продукции экспортировано 76,2% товаров.
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