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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСК ПРИМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ #GBC (ГОСУДАРСТВО. БИЗНЕС. ГРАЖДАНЕ)
18:11 06.04.2021
28-29 апреля в Минске пройдет первый Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) – площадка для поиска новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса, граждан (GBC) посредством информационно-коммуникационных технологий.
Организаторами форума выступают Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг при поддержке Оперативно-аналитического центра.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основными задачами форума являются:
презентация достижений в области электронного правительства и проектов в рамках реализации Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы»;
демонстрация реализованных кейсов и перспективных разработок IТ-компаний, организаций связи и телекоммуникаций;
привлечение заинтересованных государств к трансграничному взаимодействию при обмене юридически значимыми электронными документами;
пропаганда идей электронного правительства;
развитие партнерства и межведомственного взаимодействия;
повышение IT-грамотности общества.
По словам организаторов меропрятия, #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) призван стать площадкой для обсуждения состояния и перспектив развития процессов цифровизации в Беларуси, а также темы перевода взаимодействий на всех уровнях управления в цифровую плоскость.
Работа Международного форума будет включать четыре тематических блока: подходы в построении электронного правительства; внедрение биометрических документов; концепция «Умный город»; развитие цифровых сервисов государства для бизнеса и граждан.
Планируется, что в форуме примут участие государственные органы и организации, IT-компании, банки, представители международных организаций, учебных заведений.
Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Проведение офлайн-части запланировано на площадке бизнес-центра «Имперский» (ул. Клары Цеткин, 24. Вход по пригласительным билетам).
Участие в онлайн-формате будет возможно в режиме реального времени для всех заинтересованных.
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