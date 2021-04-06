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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСК ПРИМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ #GBC (ГОСУДАРСТВО. БИЗНЕС. ГРАЖДАНЕ)


18:11 06.04.2021

28-29 апреля в Минске пройдет первый Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) – площадка для поиска новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса, граждан (GBC) посредством информационно-коммуникационных технологий.

Организаторами форума выступают Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг при поддержке Оперативно-аналитического центра.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основными задачами форума являются:

презентация достижений в области электронного правительства и проектов в рамках реализации Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы»;

демонстрация реализованных кейсов и перспективных разработок IТ-компаний, организаций связи и телекоммуникаций;

привлечение заинтересованных государств к трансграничному взаимодействию при обмене юридически значимыми электронными документами;

пропаганда идей электронного правительства;

развитие партнерства и межведомственного взаимодействия;

повышение IT-грамотности общества.

По словам организаторов меропрятия, #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) призван стать площадкой для обсуждения состояния и перспектив развития процессов цифровизации в Беларуси, а также темы перевода взаимодействий на всех уровнях управления в цифровую плоскость.

Работа Международного форума будет включать четыре тематических блока: подходы в построении электронного правительства; внедрение биометрических документов; концепция «Умный город»; развитие цифровых сервисов государства для бизнеса и граждан.

Планируется, что в форуме примут участие государственные органы и организации, IT-компании, банки, представители международных организаций, учебных заведений.

Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. Проведение офлайн-части запланировано на площадке бизнес-центра «Имперский» (ул. Клары Цеткин, 24. Вход по пригласительным билетам).

Участие в онлайн-формате будет возможно в режиме реального времени для всех заинтересованных.
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