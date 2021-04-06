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ЭКОНОМИКА РБ


КОМАНДА БГУ ВЫСТУПИТ В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ


17:42 06.04.2021

Команда факультета прикладной математики и информатики БГУ единственная из Беларуси выступит в финале Чемпионата мира по программированию среди студентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в ее состав вошли второкурсник Алексей Филинович, четверокурсники Ефим Климашевский и Антон Палюхович. Такого права студенты удостоены по результатам выступления в полуфинале состязания, который завершился 4 апреля в онлайн-формате. На этом этапе белорусы завоевали бронзовую медаль.

Всего участниками полуфинала стали 48 команд из Беларуси, России, Казахстана, Киргизии, Грузии, Узбекистана и Латвии. Нашу страну представили три сборные БГУ и одна БГУИР. К слову, на счету БГУ также два диплома 2-й степени.

Каждой сборной из трех человек был предоставлен один компьютер и пяти часов для решения 11 задач на английском языке. Студенты разрабатывали алгоритм, доказывали его правильность и оптимальность, писали программу на одном из языков программирования. Правильность решения проверяли с помощью автоматизированной тестирующей системы. Победа присуждалась команде, решившей наибольшее количество задач за меньшее время.

Финал Чемпионата мира по программированию пройдет осенью 2021 года. Формат состязания определят в ближайшее время.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года. За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и две «серебряные» награды (2012 г., Польша и 2013 г., Россия). При этом БГУ является постоянным участником финальных выступлений.
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