|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАО «БЕСТ» С 8 АПРЕЛЯ ЗАКРЫВАЕТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE:)
17:00 06.04.2021
ЗАО «БеСТ» с 8 апреля 2021 года полностью перестанет поддерживать мобильное приложение Smart life:).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, чтобы продолжить управлять услугами со смартфона, необходимо скачать улучшенное приложение Мой life:).
Приложение позволяет контролировать баланс и остатки трафика, заказывать детализацию расходов, быстро менять тариф, подключать и отключать услуги, создавать аккаунты и управлять несколькими номерами в одном приложении и др.
Приложение не расходует мегабайты и работает, даже когда совсем нет трафика.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
Курсы в банках
на 06.04.2021
Конвертация в банках
на 06.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте