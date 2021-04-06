ЭКОНОМИКА РБ

ЗАО «БЕСТ» С 8 АПРЕЛЯ ЗАКРЫВАЕТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE:)

17:00 06.04.2021 ЗАО «БеСТ» с 8 апреля 2021 года полностью перестанет поддерживать мобильное приложение Smart life:). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, чтобы продолжить управлять услугами со смартфона, необходимо скачать улучшенное приложение Мой life:). Приложение позволяет контролировать баланс и остатки трафика, заказывать детализацию расходов, быстро менять тариф, подключать и отключать услуги, создавать аккаунты и управлять несколькими номерами в одном приложении и др. Приложение не расходует мегабайты и работает, даже когда совсем нет трафика.