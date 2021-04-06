Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 апреля 2021 года выросло до 329,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 329 тыс. 258 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 319 тыс. 601 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 845 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2304 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 968 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 809 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 460 тыс. 932 теста.