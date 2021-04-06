Расположенное в Партизанском районе пустующее четырехэтажное общежитие Минского завода автоматических линий продано на аукционных торгах по цене, в пять раз превышающей начальную.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, это был первый в нынешнем году аукцион, организованный комитетом «Минскгоримущество». За капитальное строение общей площадью 2 318,9 м2 на ул. Фроликова, 11 и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания спорили девять участников торгов. В итоге начальная цена возросла в пять раз, победитель заплатит 1 197 000 рублей.

Общежитие Минского завода автоматических линий построили в 1956 году, здание не использовалось около 10 лет.