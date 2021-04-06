|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПУСТУЮЩЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ МИНСКОГО ЗАВОДА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПРОДАНО НА АУКЦИОНЕ
15:37 06.04.2021
Расположенное в Партизанском районе пустующее четырехэтажное общежитие Минского завода автоматических линий продано на аукционных торгах по цене, в пять раз превышающей начальную.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, это был первый в нынешнем году аукцион, организованный комитетом «Минскгоримущество». За капитальное строение общей площадью 2 318,9 м2 на ул. Фроликова, 11 и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания спорили девять участников торгов. В итоге начальная цена возросла в пять раз, победитель заплатит 1 197 000 рублей.
Общежитие Минского завода автоматических линий построили в 1956 году, здание не использовалось около 10 лет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
Курсы в банках
на 06.04.2021
Конвертация в банках
на 06.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте