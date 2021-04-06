7 апреля в режиме видеоконференции состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на заседании планируется обсудить подготовку организаций лесного хозяйства к пожароопасному сезону в 2021 году, проанализировать выполнение организациями отрасли показателей социально-экономического развития за январь-март текущего года.

Кроме того, речь пойдет о состоянии автомобильной техники в лесничествах, о производственном травматизме, а также о работе консультационно-аналитического отдела РУП «Белгослес».