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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНЛЕСХОЗА СОСТОИТСЯ 7 АПРЕЛЯ
13:57 06.04.2021
7 апреля в режиме видеоконференции состоится заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на заседании планируется обсудить подготовку организаций лесного хозяйства к пожароопасному сезону в 2021 году, проанализировать выполнение организациями отрасли показателей социально-экономического развития за январь-март текущего года.
Кроме того, речь пойдет о состоянии автомобильной техники в лесничествах, о производственном травматизме, а также о работе консультационно-аналитического отдела РУП «Белгослес».
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