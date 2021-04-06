Холдинг «Белорусская цементная компания» открыл свое представительство в Украине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, презентация ООО «Белорусская цементная компания – Украина» состоялась на Международной строительной выставке «InterBuildExpo-2021», которая прошла в Киеве 17-19 марта.

Как отметила начальник управления по внешнеэкономической деятельности холдинга Ольга Врублевская, открытие собственного представительства – важный шаг в эффективном сотрудничестве с украинскими потребителями цемента и строительных материалов.

«Была презентована продукция всех предприятий холдинга, продемонстрирована производственная мощность входящих в него заводов. Стенд БЦК посетили более 30 крупных профильных организаций – преимущественно украинских, а также из Румынии, Молдовы и других стран. Это фирмы, имеющие свои торговые сети; строительные компании и производители железобетонных изделий. Кроме того, состоялись встречи с крупными логистическими компаниями, которые прорабатывают вопрос доставки нашей продукции по территории Украины и за ее пределы. Прошли успешные переговоры. Больше всего потребителей интересовали поставки из Беларуси цемента и блоков из ячеистого бетона. Сейчас по итогам выставки БЦК находится на стадии заключения крупных контрактов», - сказала Ольга Врублевская.

Торговый дом «Белорусская цементная компания – Украина» заработал в начале марта 2021 года. Это уже четвертое представительство БЦК за рубежом: холдинг имеет свои Торговые дома в России (Смоленск, Калининград) и Польше (Седльце).