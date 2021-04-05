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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ПРОВОЗА «БЕСПЕРЕБОЙНИКОВ» СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 170 ТЫС. РУБЛЕЙ
13:36 06.04.2021
Попытку незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза дорогостоящего товара пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Котловка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, литовский перевозчик намеревался уклониться от уплаты таможенных платежей в сумме порядка 45 тыс. белорусских рублей.
Водитель, ехавший из Литвы, представил таможенникам документы на товар «сменные батарейные картриджи». При проверке установлено, что третья часть заявленного литовским перевозчиком товара в документах не указана. «Забытыми» оказались порядка 700 сменных аккумуляторов для источников бесперебойного питания стоимостью 170 тыс. белорусских рублей.
По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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