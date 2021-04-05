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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «МНИПИ» ПЛАНИРУЕТ ПРЕДСТАВИТЬ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021 НОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС


12:54 06.04.2021

ОАО «МНИПИ» планирует представить новый мобильный информационный комплекс на выставке MILEX-2021, которая пройдет 23-26 июня в Минске (пр-т. Победителей, 111).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, комплекс предназначен для анализа информационных материалов, размещаемых на электронных ресурсах, разработки и изготовления аудио, видео и печатных материалов.

Применяемое оборудование обеспечивает демонстрацию видео контента, аудио трансляцию на открытых площадках, прием-передачу данных по спутниковым каналам связи, проводным и оптоволоконным линиям связи, мониторинг информационных материалов спутникового телевидения, сопряжение с серверами провайдеров кабельного телевидения.

В составе комплекса предусмотрен комплект жизнеобеспечения вместимостью до 20 человек для размещения и автономной работы создаваемых оперативных групп.

Модульный принцип компоновки коммутируемого оборудования обеспечивает возможность модификации изделия по целевому предназначению.

Изделие исполнено на полноприводном шасси малотоннажного автомобиля с цельнометаллическим фургоном.
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