ЭКОНОМИКА РБ

АТТРАКЦИОНЫ В МИНСКЕ ЗАРАБОТАЮТ 28 АПРЕЛЯ

12:27 06.04.2021 Минские аттракционы заработают 28 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально». Согласно информации, сейчас завершается подготовка оборудования к сезону. В парке Горького заработает двухуровневый детский лабиринт. В зоне отдыха, расположенной ближе к пересечению ул. Фрунзе и ул. Первомайской, вместо старой детской площадки установят большой игровой комплекс в виде корабля. Комнату смеха сменит новый аттракцион «Виртуальная реальность». Кроме того, сейчас разрабатывается эскизный проект поляны Бабы Яги. Предполагается, что она будет представлять собой игровую зону с различными деревянными скульптурами.