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ЭКОНОМИКА РБ
АТТРАКЦИОНЫ В МИНСКЕ ЗАРАБОТАЮТ 28 АПРЕЛЯ
12:27 06.04.2021
Минские аттракционы заработают 28 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, сейчас завершается подготовка оборудования к сезону.
В парке Горького заработает двухуровневый детский лабиринт. В зоне отдыха, расположенной ближе к пересечению ул. Фрунзе и ул. Первомайской, вместо старой детской площадки установят большой игровой комплекс в виде корабля. Комнату смеха сменит новый аттракцион «Виртуальная реальность».
Кроме того, сейчас разрабатывается эскизный проект поляны Бабы Яги. Предполагается, что она будет представлять собой игровую зону с различными деревянными скульптурами.
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