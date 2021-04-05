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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 11 АПРЕЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ ИЗ МИНСКА В НИЖНИЙ НОВГОРОД
11:37 06.04.2021
С 11 апреля авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов в Нижний Новгород.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, вылет из Минска в Нижний Новгород планируется по воскресеньям в 00:25 и прибытием в Нижний Новгород в 02:20. Обратный рейс будет осуществляться из Нижнего Новгорода в 03:30 с прибытием в Минск в 5:30.
Как уже сообщалось, с 13 апреля возобновляются полеты в Казань. В частности, рейсы будут выполняться по вторникам с вылетом из Минска в 23:50 и прибытием в Казань в 2:10. Обратный рейс из Казани – по средам: вылет в 3:40 с прибытием в Минск в 06:00.
Время для всех аэропортов указано местное.
В авиакомпании пассажирам рекомендуют уточнять у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.
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