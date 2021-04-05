3-5 июня 2021 года в Минске (пр-т Победителей, 14.) пройдет Международная специализированная экологическая выставка-форум Ecology Expo-2021 и XVI Республиканский экологический форум «Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, целью мероприятий является консолидация и активизация всех слоев общества в решении экологических проблем, максимальное вовлечение населения республики в экологическое движение, содействие координации усилий по достижению Целей устойчивого развития.

Ecology Expo-2021 – практический инструмент презентации белорусских и зарубежных инновационных производственно-технологических достижений в области охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов, новых знаний, возможность поделиться передовым опытом по развитию «зеленых» технологий, получить экспертную оценку по самым актуальным проблемам экологии, повысить узнаваемость своего бренда, приобрести новые контакты.

Ключевыми станут презентации «зеленых» технологий в области возобновляемой энергетики и альтернативных источников энергии, энергоэффективного строительства, экологичного транспорта, эффективного использования отходов, биоупаковки, органической и экологически чистой продукции, экотуризма, лучших практик «зеленых» школ.

Дополнительным потенциалом для участников станет выставка электромобилей, инклюзивная городская среда.

Основной темой XVI Республиканского экологического форума станет обсуждение с участием всех заинтересованных механизмов более эффективного вовлечения гражданского общества в реализацию экологической политики государства и в принятие экологических решений. Работа будет организована в формате пленарного заседания и тематических секций, а также различного рода акций, конкурсов, пресс-мероприятий.

Планируется обсуждение вопросов совершенствования экологической политики, развития «зеленой» экономики, экономики замкнутого цикла, низкоуглеродного развития, адаптации к изменению климата, устойчивости экосистем, а также механизмов развития регионального сотрудничества в данных сферах.

Организаторами являются: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси (Минприроды), РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо», Минский городской исполнительный комитет.

Мероприятия проводятся при поддержке Совета министров Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, Проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Минприроды, а также иных заинтересованных организаций.