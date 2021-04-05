Экспорт цемента через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в I квартале 2021 г. вырос в 5 раз и составил $10,2 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ключевым рынком сбыта по-прежнему остается Россия, на которую пришлось свыше 90% от общего объема экспорта. Причем в последнее время это не разовые сделки, а долгосрочные контракты на поставку крупных партий продукции, исчисляющихся десятками тысяч тонн.

Кроме того, активно развивается польское направление, в результате чего на белорусскую биржевую площадку уже пришли ряд крупных покупателей. Заметно увеличить поставки белорусского цемента в Польшу удалось путем обеспечения более гибкой логистики. В частности, наряду с железнодорожными перевозками, была предоставлена возможность доставки закупаемого на бирже цемента автомобильным транспортом. Данная опция оказалась весьма востребованной у польских покупателей, поэтому в перспективе ожидается дальнейший рост интереса к белорусской продукции со стороны резидентов Польши.

В 2020 г. на экспортных торгах БУТБ реализована 191 тыс. т цемента на общую сумму $9,2 млн. Поставки осуществлялись в Польшу, страны Балтии, Россию и Украину.