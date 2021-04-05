В Беларуси с начала года на единой информационной площадке прошло 119 электронных ярмарок вакансий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты, в них приняли участие 559 нанимателей республики, заявившие более 24 тыс. вакансий.

По предварительным результатам электронных ярмарок вакансий, около 900 соискателей в интерактивном режиме пообщались с потенциальными нанимателями или направили свои резюме для рассмотрения. А в целом электронный ресурс посетили более 14 тыс. человек.