На базе Национальной академии наук планируется возродить энциклопедическое книгоиздание в Беларуси. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора РУП «Издательский дом «Белорусская наука» Станислав Ничипорович.

«Речь идет о том, чтобы не только вернуть в стены Академии наук издание энциклопедий, но вернуть бренд белорусской энциклопедии и дальше его развивать. Для этого в структуре Центральной научной библиотеки Академии наук создан Центр по подготовке энциклопедических изданий», - сказал он.

В Беларуси планируется создать большую справочную энциклопедическую систему под названием «Беларусь» или «Белорусская энциклопедия», из которой каждый пользователь сможет получить точную, четкую, достоверную информацию о стране.

Как отметила руководитель Центра энциклопедических изданий Национальной академии наук Беларуси Софья Самуэль, энциклопедия должна непременно присутствовать в сети интернет.

«Все энциклопедии мира вышли в интернет, это стало необходимостью. Это вызвано тем, что издания на бумажных носителях – очень дорогостоящие, точные, выверенные – быстро стареют, и обновление возможно только громоздким, дорогостоящим переизданием», - сказала она

Первый том будущей энциклопедии Беларуси будет посвящен природе и географии страны.