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ЭКОНОМИКА РБ
НА БАЗЕ НАН БЕЛАРУСИ ВОЗРОДЯТ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ КНИГОИЗДАНИЕ
09:33 06.04.2021
На базе Национальной академии наук планируется возродить энциклопедическое книгоиздание в Беларуси. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора РУП «Издательский дом «Белорусская наука» Станислав Ничипорович.
«Речь идет о том, чтобы не только вернуть в стены Академии наук издание энциклопедий, но вернуть бренд белорусской энциклопедии и дальше его развивать. Для этого в структуре Центральной научной библиотеки Академии наук создан Центр по подготовке энциклопедических изданий», - сказал он.
В Беларуси планируется создать большую справочную энциклопедическую систему под названием «Беларусь» или «Белорусская энциклопедия», из которой каждый пользователь сможет получить точную, четкую, достоверную информацию о стране.
Как отметила руководитель Центра энциклопедических изданий Национальной академии наук Беларуси Софья Самуэль, энциклопедия должна непременно присутствовать в сети интернет.
«Все энциклопедии мира вышли в интернет, это стало необходимостью. Это вызвано тем, что издания на бумажных носителях – очень дорогостоящие, точные, выверенные – быстро стареют, и обновление возможно только громоздким, дорогостоящим переизданием», - сказала она
Первый том будущей энциклопедии Беларуси будет посвящен природе и географии страны.
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