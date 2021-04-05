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ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ С НАЧАЛА 2021 ГОДА ОСВОИЛ ПРОИЗВОДСТВО 7 НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ


09:24 06.04.2021

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это позволило увеличить долю инновационной продукции в общем объеме отгрузки предприятия до 30%.

Одним из новых видов продукции, освоенных на БМЗ в текущем году, является сортовой круглый прокат из углеродистой стали марки C50 mod. Технология его производства была разработана по заказу известного немецкого производителя автокомпонентов. Наряду с традиционно строгими требованиями к механическим и химическим характеристикам к данному прокату предъявляются высокие запросы по качеству поверхности: минимальная глубина поверхностных дефектов и обезуглероживания. Это позволяет потребителю оптимизировать собственный производственный цикл. Техническим службам завода в тесной связке с производственниками удалось добиться необходимого результата. В адрес потребителя уже осуществлена первая поставка. Есть договоренности по отгрузкам на первое полугодие 2021-го.

По оперативным данным работы за январь-март, БМЗ экспортировал металлопродукции в 44 страны мира на сумму свыше $300 млн. Доля круглого металлопроката, предназначенного для автомобилестроения, в объеме экспорта составляет около 10%. В текущем году данная продукция поставлялась в 22 страны. Лидерами ее потребления являются Германия, Польша, Италия и Норвегия.
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