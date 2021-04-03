С 6 апреля на одну копейку дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,79 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,89 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,11 рубля, на дизельное топливо – 1,89 рубля.

«Среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7%. Цены на моторное топливо за период с начала года увеличены на 4,3%», - отметили в концерне.

Это уже девятое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 30 марта.