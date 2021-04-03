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ЭКОНОМИКА РБ


ФИНАНСОВЫЙ КОНКУРС BSU FINANCE CHALLENGE ПРОЙДЕТ В БГУ


17:55 05.04.2021

Финансовый конкурс BSU Finance Challenge пройдет в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это первый финансовый конкурс в Беларуси, в рамках которого участники смогут провести комплексную инвестиционную оценку компании и проверить свои знания на соответствие международным стандартам. Его прототипом является международный финансовый конкурс CFA Institute Research Challenge.

К участию приглашаются студенты 2-5 курсов, а также магистранты из вузов Беларуси. Ребята получат практические знания в области финансового анализа, научатся составлять инвестиционные отчеты на уровне мировых финансовых институтов и презентовать проекты.

Состязание организуется в командном и индивидуальном зачетах на английском языке.

Участники командного турнира будут анализировать международную компанию, действующую на территории Беларуси. За участниками закрепят ментора для консультирования. Индивидуальное выступление включает написание теста по материалам международного экзамена CFA Level I.

Для участия в конкурсе необходимо до 11 апреля зарегистрироваться по ссылкам: командный зачет и индивидуальный зачет.

Итоги конкурса подведут 12 мая. Победителей наградят памятными призами и стажировками в белорусских отделениях компаний Альфа-банка и KPMG.

Организатором мероприятия выступает факультет международных отношений БГУ.
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