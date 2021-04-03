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ЭКОНОМИКА РБ
TILDA PUBLISHING ЗАПУСТИТ ДЛЯ БЕЛАРУСИ СЕРВИС В ПАРТНЕРСТВЕ С HOSTFLY.BY
17:50 05.04.2021
Популярный конструктор сайтов Tilda Publishing позволит белорусским компаниям и частным лицам создавать и публиковать сайты в полном соответствии с законодательством республики и без посредников.
Благодаря тесному сотрудничеству с хостинг-провайдером HostFly.by компания Tilda Publishing будет публиковать сайты клиентов из Беларуси на своем хостинге, который полностью отвечает требованиям белорусского законодательства.
Партнерское соглашение между HostFly.by и Tilda Publishing предусматривает еще и значительное упрощение процедуры государственной регистрации сайтов в Беларуси. Сайты, которые были созданы в конструкторе Tilda будут регистрироваться в РУП «БелГИЭ» благодаря участию хостинг-провайдера HostFly.by.
«Партнерское соглашение HostFly.by и Tilda Publishing открывает для белорусских компаний, вебмастеров и индивидуальных предпринимателей возможность использования конструктора сайтов Tilda в Беларуси Мы постарались максимально упростить условия использования сервиса, исключить посредников и ненужные дополнительные тарифные планы хостинга. С этого момента, белорусы смогут пользоваться всеми преимуществами Tilda в соответствии с действующим белорусским законодательством», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.
Он подчеркнул, что партнерское соглашение с Tilda Publishing полностью отвечает стратегии HostFly.by по привлечению в Беларусь инновационных проектов, созданию условия для эффективного развития белорусского бизнеса в интернете.
«Наша задача, как хостинг-провайдера - предоставить белорусам максимум удобных инструментов, доступных безлимитных тарифов хостинга и технологий для ведения бизнеса в интернете. Байнет должен расти, прибавляться новыми сервисами, интернет-магазинами и цифровыми платформами. Такая же цель и у Tilda, они предоставляют на сегодня один из самых востребованных сервисов по созданию сайтов.
Раньше существовали определенные сложности с тем, как соблюсти требования белорусского законодательства, при размещении сайтов, созданных в Tilda, в зоне .BY и .БЕЛ, или принадлежащих белорусскому бизнесу. Регистрацию РУП «БелГИЭ» может проводить только уполномоченный хостинг-провайдер, для Tilda - этот процесс будет вести HostFly.by. Таким образом, все юридические сложности устранены и мы рады, что Tilda стала такой же доступной и комфортной для белорусов, равно, как для жителей всего мира», - сказал Александр Хмыль.
Соглашение между HostFly.by и Tilda Publishing уже вступило в силу, сейчас компании заняты настройкой и тестированием систем для внутреннего взаимодействия.
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