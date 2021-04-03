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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛИСЬ - REALT.BY


17:33 05.04.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 29 марта по 5 апреля 2021 года, снизился на 0,2% и составил 1235 $/м2.

Как отмечает Realt.by, расчеты произведены без влияния новостроек, согласно которым средняя цена квадратного метра в Минске на сегодня составляет $1335.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю практически не изменилась — 1311 $/м2 (-0,1%).

В настоящее время средний уровень цен на первичном рынке превышает средний уровень цен на «вторичке» на 76 $/м2.

За исключением одной недели в январе отрицательная динамика цен на вторичном рынке квартир столицы наблюдается уже с конца 2020 года.

Предложение продолжает демонстрировать положительную динамику: за последние 7 дней количество выставленных на продажу квартир увеличилось еще на 2%. Причем рост числа объектов был равномерным независимо от числа комнат.

В наибольшей степени выросло предложение в Центральном (+7% за неделю), Октябрьском (+5%) и Заводском (+4%) районах. Сократилось — во Фрунзенском (-1%) и Партизанском (-1%).

Существенных изменений в уровне средних цен на квартиры по типам квартир не произошло — в пределах +/- 0,5% за последние 7 дней.

В районах города также цены на квартиры за неделю практически не изменились. Исключением стали Партизанский район, где за 7 дней квадратный метр прибавил в цене 1.3%, а также Московский, где, напротив, цены снизились на 1%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 801 $/м2 (-0,1%), Витебск — 602 $/м2 (-0,3%), Гомель — 621 $/м2 (+0,2%), Гродно — 711 $/м2 (-0,3%), Могилев — 644 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 612 $/м2 (+0,2%), Солигорск — 790 $/м2 (-0,4%), Молодечно — 756 $/м2 (+0,7%), Жодино — 724 $/м2 (+0,4%), Слуцк — 607 $/м2 (-0,4%).
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